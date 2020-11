Verona rilancia con il tour dei castelli

13:33

È dai castelli che Destination Verona prende spunto per suggerire indicazioni per un turismo lento, alla scoperta del patrimonio culturale del territorio, lanciando l’iniziativa “6 castelli per 6 destinazioni”, come racconta Hotelmag.

Pubblicità

A cominciare dal Castello Scaligero di Malcesine, sul Lago di Garda, monumento nazionale che ospita anche il Museo di storia naturale. A Verona, invece, attraversando il Ponte di Castelvecchio si arriva all’omonimo castello, che ospita il Museo civico con sculture, dipinti, affreschi e una collezione di armi esposta nella Torre del Mastio: questa fortezza fu fatta edificare da Cangrande della Scala e qui trovò ospitalità Dante durante l’esilio da Firenze.



La figura di Dante ritorna anche nel castello di Soave, una fortificazione nata per la difesa dalle incursioni degli Ungari che vanta, dai suoi camminamenti, un panorama che spazia fino ai Monti Lessini, di cui il Sommo Poeta fu tra i visitatori più illustri. Ultima tappa del tour può essere il Forte Masua, una fortificazione più recente, nata come contrappunto di difesa contro l’esercito austriaco: situato sul monte omonimo, sovrasta la Valle dell’Adige e si inserisce anche in un percorso di cicloturismo nella Valpolicella.