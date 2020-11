Alto Adige: inverno al'insegna della sicurezza

14:26

Nonostante l'incertezza dovuta alle misure restrittive adottate dalla provincia di Bolzano, l'Alto Adige si prepara per la stagione invernale all'insegna di un tema: niente assembramenti, massima sicurezza. È questo il concetto su cui puntano molte delle campagne di questi giorni.

Il comprensorio sciistico dell'Altopiano del Renon annuncia di aver adeguato tutti gli impianti alle norme anti-Covid. Ma anche di aver implementato la rete di sentieri naturali per chi cerca l'isolamento, tra cui il famoso Panorama Tour invernale, quasi tre ore di camminata, che parte a 2.000 metri da Cima Lago Nero.



Tra le strutture di fascia alta, lo storico Col Alto di Corvara (Val Badia), 4 stelle aperto dal 1938, ha ridotto la capienza al 70% e strutturato un'offerta 'short break' a partire da 4 notti. Intanto Villa Eden di Merano (Bz), tra le più note medical-spa e già bollata con il marchio 'Covid-safe hotel', ha vinto il premio come 'Best European Health Retreat 2020' assegnato dalla piattaforma Global Health and Pharma.