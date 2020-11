Screening di massa. E l'Alto Adige revoca il lockdown

16:43

Dopo lo screening di massa che ha coinvolto circa 350mila persone nell’arco di tre giorni, l'Alto Adige revoca il lockdown totale, che andava oltre le misure previste per le zone rosse.

Pubblicità

Come riportato dal Corriere della Sera, il piano realizzato a tempo record ha consentito di isolare i positivi, circa lo 0,9% del campione testato.

E, come riportato da Il Post, il presidente della provincia Arno Kompatscher e alcuni assessori della sua giunta hanno detto che il numero dei nuovi contagi scenderà entro la fine della prima settimana di dicembre, così come si abbasserà anche la curva dell’indice Rt, che misura la trasmissione del contagio.



Per questo, Kompatscher ha segnalato che "lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media. Il 4 dicembre apriranno tutte le scuole medie, come anche bar e ristoranti. I dati epidemiologici sono in miglioramento e farà presa l'isolamento dei 3.400 asintomatici trovati con lo screening”. Fra i prossimi obiettivi del presidente anche la riapertura delle piste da sci.