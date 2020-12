Bmt annuncia le date per l’edizione 2021

14:03

Bmt non si ferma. La Borsa Mediterranea del Turismo annuncia le date dell’edizione 2021, che si terrà da venerdì 19 a domenica 21 marzo del prossimo anno, come sempre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’evento partenopeo arriverà così alla 24esima edizione, rinnovando anche la partnership con UniCredit.



“Dare il là alla ripresa è una grossa responsabilità – spiega l’amministratore di Progecta, Angelo de Negri (nella foto) - con l’Italia che sarà al centro del mercato per un’epoca in cui si prevede un interesse prevalente e sostanziale per il turismo di prossimità”.