Torino per i locali, nelle adv Fiavet i pacchetti per  il turismo di prossimità

14:44

L'unico turismo possibile è quello di prossimità. È così Federalberghi Torino, Fiavet Piemonte e Gia Piemonte in collaborazione con Ascom Torino lanciano "Scegli TOrino", un pacchetto che offrirà al turista la possibilità di abbinare un pernottamento in un hotel della capitale sabauda a una cena gourmet e a una visita guidata in esclusiva della città.

L'inizio di una collaborazione

I pacchetti saranno distribuiti a partire dal 7 gennaio nelle agenzie di viaggi Fiavet e negli hotel. L'iniziativa, che ha finora ha coinvolto una ventina di strutture per un totale di circa 700 camere, rimarrà in piedi per tutto il mese di gennaio, ma, ha assicurato il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio, "è solo l'inizio di una collaborazione che ci vedrà sempre più attivi nel mettere a fattore comune le nostre professionalità".



Ha invece puntato l'attenzione sulla necessità di continuare a tenere viva la comunicazione con i propri clienti la presidente di Fiavet Piemonte, Gabriella Aires. "È vero, siamo in un momento di grande difficoltà, ma questo pacchetto puó essere uno spunto per continuare a essere propositivi con i nostri clienti, facendo loro capire che, anche se questo inverno non potranno ancora andare lontano, avranno l'occasione di conoscere meglio Torino".

Amina D'Addario