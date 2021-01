Puglia, prorogato il bando a sostegno delle imprese del turismo

13:27

La Regione Puglia ha prorogato al 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle istanze a valere sugli avvisi ‘Custodiamo il Turismo in Puglia’ e ‘Custodiamo la Cultura in Puglia’, che prevedono aiuti in forma di sovvenzione diretta, per un ammontare totale di 50 milioni di euro, in favore delle micro, piccole e medie imprese pugliesi.

Le misure straordinarie di aiuto, riporta HotelMag, hanno una dotazione finanziaria rispettivamente di 40 milioni di euro per pmi pugliesi del turismo e di 10 milioni di euro per pmi della cultura, a valere sul Por Puglia 2014-2020. Dall’avvio delle misure, dal 5 ottobre scorso, sono pervenute 649 istanze, di cui 445 per il turismo.



“In questo momento occorre sostenere coloro che hanno subìto i grandi contraccolpi della pandemia, e con la proroga del bando aiuteremo queste realtà imprenditoriali – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray -. Un sostegno che servirà anche a riprendere le azioni per valorizzare il marchio Puglia in Italia e nel mondo”.



Allo stato attuale vi sono ancora risorse disponibili, e possono quindi candidarsi con nuove istanze sia le imprese che non avevano potuto partecipare, sia quelle risultate inammissibili nel precedente bando. Tra le novità, l’estensione dei codici Ateco e l’abbassamento della soglia di riduzione del fatturato 2020 al 30% rispetto al 2019.