Spostamenti nelle seconde case, ecco le regioni che li bloccano

10:41

Con l'avvicinarsi delle vacanze pasquali si allunga la lista delle regioni che hanno deciso di bloccare gli ingressi verso le seconde case ai non residenti. A partire dalla Valle d’Aosta, che con un’ordinanza del 13 marzo ha vietato l’ingresso ai proprietari delle seconde case non residenti in regione. Un esempio seguito dalla Sardegna, unica regione in zona bianca, che con un’ordinanza del presidente Solinas ha scelto di far entrare i proprietari di seconde case (nella regione se ne contano oltre 300mila) solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute, e comunque presentando la certificazione di avvenuta vaccinazione o quella di negatività al tampone. L’ordinanza è valida da oggi al 6 aprile.

La richiesta della Toscana

Uguale il caso della Provincia di Bolzano, che come spiega ilsole24ore.com ha deciso di chiudere fino a Pasqua le seconde case, limitatamente ai proprietari residenti nelle regioni in zona rossa e arancione rafforzata. Il governatore Arno Kompatscher ha ribadito la necessità di tenere alta la guardia anche vista la presenza delle varianti in Alto Adige.



Anche la Toscana sta pensando di seguire la stessa linea dura, ma intanto 16 sindaci delle Valli Etrusche, tra Pisa e Livorno, hanno lanciato un appello ai proprietari delle abitazioni a “non venire nelle seconde case” per le vacanze. “Aiutateci a controllare la pandemia, nell'interesse di tutti” si legge nella lettera.