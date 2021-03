Lazio, un milione di euro per il turismo

10:32

Un milione di euro a supporto della promozione territoriale e delle attività turistiche. Questa è la cifra stanziata per la Regione Lazio al fine di risanare i danni economici della pandemia e valorizzare le eccellenze locali.

I progetti possono essere proposti da soggetti privati o collettivi, purché prevedano, almeno per il 50% del totale del costo stimato, l'impiego di guide e accompagnatori turistici iscritti negli elenchi di categoria.



Come riporta tunews24.it, si tratta di una mossa per rinforzare l'offerta turistica soprattutto nei periodi di bassa stagione spingendo nuovi segmenti di viaggiatori. "Abbiamo un'enorme ricchezza - dichiara Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa -. Adesso mettiamo in campo le nostre migliori energie e idee nuove che permettano al settore di risollevarsi".



Gaia Guarino