Venerdì Santo, le ‘città santuario’ in piazza per chiedere aiuti immediati

di Amina D'Addario

16:24

Questa sera, per la prima volta, i commercianti e gli operatori turistici di cinque 'città santuario' italiane (Assisi, Cascia, Loreto, Pompei e San Giovanni Rotondo) scenderanno in piazza in contemporanea, alle ore 20, per raccontare "il loro dramma e la loro enorme preoccupazione per il futuro".

L'iniziativa è di Confcommercio Assisi, che ha coordinato la protesta delle diverse realtà imprenditoriali per sollecitare che gli "aiuti arrivino davvero, in forma rapida e coerente con il danno subito in questo lunghissimo anno con incassi zero".



"La filiera legata al turismo è allo stremo - dice Confcommercio -. Le piccole imprese chiedono per se stesse e per tutti i colleghi d'Italia un'attenzione particolare. Occorre un intervento speciale, immediato e strutturale".



