Sicilia: serve fare chiarezza sui ruoli di agenzie e t.o.

Sicilia in crisi di idee. Sembra questa la problematica che, pandemia a parte, sta colpendo il turismo dell'isola. In un'intervista su palermo.repubblica.it a Italo Mennella, presidente dell'Ente bilaterale turismo regione Sicilia, insieme al presidente Fiavet Sicilia, Giuseppe Ciminnisi, si mettono in evidenza le responsabilità della Regione, sottolineando la mancanza di una pianificazione strategica per il settore.

"In Sicilia le adv e i t.o. - ha dichiarato Ciminnisi - hanno il medesimo tipo di autorizzazione, ma ciascuna azienda sceglie in modo autonomo se occuparsi di intermediare prodotti turistici di terzi, organizzare viaggi per l'estero oppure occuparsi di quanti vogliono visitare il proprio territorio".

Ciò che a oggi si ritiene necessaria è una precisa classificazione del core business delle adv, una chiarezza di ruoli che porterebbe a una più efficiente collaborazione.

