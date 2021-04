di Gaia Guarino

08:01

Sicilia e Sardegna nel piano di vaccinazione insieme alle isole minori. Questa la richiesta di Nello Musumeci e Christian Solinas, presidenti delle due regioni, al Governo Draghi. Le due isole, da sempre tra le destinazioni turistiche più apprezzate, potrebbero così contribuire a una ripresa dell'economia nazionale.

La proposta è quella di coprire con risorse regionali il costo per acquistare le dosi di vaccino sufficienti alla somministrazione agli abitanti ricorrendo, eventualmente, anche allo Sputnik.



“Siamo pronti a sperimentare per primi queste soluzioni", hanno dichiarato i due governatori a qds.it. "La nostra condizione di insularità rende più semplice il controllo sanitario. Se procediamo rapidamente alla vaccinazione dell'intera popolazione - concludono - potremo ospitare in piena sicurezza i turisti aprendo veri e propri corridoi preferenziali verso Paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione".