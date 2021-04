Puglia, nuove risorse per le imprese del turismo

14:33

In vista del nuovo avviso, che consentirà l’erogazione di una seconda tranche di sovvenzioni alle filiere del turismo e della cultura, si stanno concludendo le attività per la concessione degli aiuti attivati in favore delle micro, piccole e medie imprese della Puglia relative agli avvisi ‘Custodiamo il turismo e Custodiamo la Cultura in Puglia’.

L’Agenzia Pugliapromozione è al lavoro per ultimare le procedure di erogazione degli aiuti alle 897 imprese ammesse al finanziamento per un impegno totale di circa 18 milioni di euro. Le sovvenzioni, fino a un importo di 80mila euro, potevano essere richieste dagli operatori che avevano... (continua su HotelMag)