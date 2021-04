Piemonte e turismo: obiettivo blockchain per crescere

15:52

La Regione Piemonte orienta il turismo verso una dimensione tecnologica e più precisamente alla blockchain. L'obiettivo di VisitPiemonte è utilizzare questo strumento per facilitare lo scambio di sconti e coupon tra gli utenti e ricevere offerte speciali dagli operatori turistici locali.

Basterà una semplice registrazione che consentirà di raccogliere i dati e costruire un vero e proprio archivio di profili dettagliati. "Per chi fa marketing, è utile avere elementi qualitativi che sfuggono alla statistica per capire meglio cosa interessa ai visitatori", ha spiegato Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte. Come riporta futura.news, la blockchain sarà funzionale a sviluppare un engagement del turista e a studiarne i comportamenti. G. G.