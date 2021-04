Procida sarà la prima isola Covid Free in Italia

10:31

Accorciare le distanza con Spagna e Grecia. Con questo obiettivo Procida si prepara a diventare la prima isola Covid Free d’Italia, con la prospettiva di immunizzare tutta la popolazione maggiorenne entro il primo maggio.

La campagna è iniziata mercoledì e terminerà entro la fine di questa settimana.



Come riporta lastampa.it, il primo giorno sono stati vaccinati gli over 50, ieri i cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 e oggi toccherà alla fascia 30-39. Nella giornata di sabato si chiuderà con i maggiorenni mancanti.



Il fulcro dell’operazione è ovviamente il turismo, fondamentale per l’Isola. E qui entreranno in gioco le regole per l’ingresso a Procida, che però dovranno esser stabile dalla Regione. Attualmente è allo studio un protocollo differente da quello della scorsa estate (quando ci si limitava a misurare la temperatura). Ma il punto di partenza è comunque il fatto che la riproduzione del virus sull’Isola sarà frenata dalla vaccinazione.