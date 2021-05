Zoomarine, riapre il Giardino Zoologico

16:24

Riapre il Giardino Zoologico di Zoomarine. Da sabato 8 maggio, solo nei fine settimana, l’area verde del parco alle porte di Roma sarà nuovamente visitabile, con i suoi 40 ettari di macchia mediterranea, che ospitano 400 animali di 36 specie diverse.

Il Giardino Zoologico di Zoomarine ha messo a punto un rinnovato programma ricco di attività, che impegnerà gli ospiti per tutta la giornata, in piena sicurezza: 8 sessioni educative a scelta e dimostrazioni educative con gli addestratori.



Novità della stagione 2021 sarà l’area dei lemuri.



Piscine e attrazioni, invece, resteranno chiuse fino a nuove disposizioni governative.



“Condividere il nostro Giardino Zoologico con il pubblico è sempre un piacere – spiega in una nota - spiega Alex Mata, direttore zoologico di Zoomarine -. Tutte le attività saranno all’aperto, come negli altri Zoo sul territorio nazionale, e l’accesso sarà regolato tramite le prenotazioni. In totale sicurezza i nostri visitatori potranno finalmente ammirare gli animali dopo tanto tempo”.