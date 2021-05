Campania, i Convention Bureau della regione uniti per rilanciare il Mice

19:30

Si rafforza l’offerta Mice della Campania. Convention Bureau Napoli (con Campi Flegrei e Caserta), Salerno Convention Bureau, Amalfi Coast Convention Bureau e Rete Alta Costiera, Sorrento Convention Bureau uniscono le forze, siglando un protocollo d’intesa per rilanciare il settore, duramente colpito dalla pandemia.

“Finalmente si riparte, anche se in ritardo. L’importante è farsi trovare pronti e con novità del prodotto Mice”, commenta in una nota Giovanna Lucherini, direttrice del Covention Bureau di Napoli.



I firmatari del protocollo hanno individuato il coordinamento del Convention Bureau Napoli diretto da Lucherini in loro rappresentanza. “Per svolgere attività di marketing congressuale è necessario ampliare le risorse, che fino a oggi sono state prettamente private, per cui è essenziale la collaborazione con la Regione Campania per intercettare in misura maggiore la domanda e migliorare l’offerta soprattutto in ambito digitale con la realizzazione di un portale dedicato” spiega Ugo Picarelli, fondatore del Salerno Convention Bureau.



“In un periodo storico unico come questo – fa eco Gianluca Mansi, project manager di Amalfi Coast Convention Bureau e Rete Alta Costiera - è stato necessario unire le forze per rilanciare un comparto martoriato dall’emergenza pandemica”.



“Era fondamentale fornire un interlocutore unico alla Regione Campania, per sviluppare una pianificazione strategica congiunta, garantendo la qualità professionale, e semplificare le operazioni, con l’obiettivo finale di potenziare il settore Mice e così sostenere l’intera economia regionale” conclide Giovanna Russo, fondatrice del Sorrento Convention Bureau.