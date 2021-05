Bonus Vacanze anche in agenzia, ecco l'ipotesi  del Governo

10:13

Estendere l’utilizzo del Bonus Vacanze consentendone la cessione direttamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator. È questa una delle idee allo studio del decreto Sostegni bis che, dopo una serie di slittamenti, è in via di rielaborazione definitiva da parte del Governo e dovrebbe essere varato a metà settimana.

Tra le ipotesi, in base alle richieste arrivate dai partiti, anche quella di estendere la proroga per l'utilizzo del voucher alle nuove richieste. Attualmente infatti possono utilizzare il bonus solo quanti ne hanno fatto domanda entro la fine del 2020.



Nuova base di calcolo per i contributi

Il decreto, intanto, mette la parola fine alla diatriba sui contributi a fondo perduto introducendo una nuova base di calcolo; su suggerimento del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti le imprese e le partita Iva danneggiate dalla pandemia potranno optare tra i ristori a fondo perduto automatici in base alla perdita di fatturato e un calcolo che, come spiega il Corriere della Sera, tenga conto dei costi fissi e dei risultati d’esercizio.