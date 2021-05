VisitRimini lancia la Country Card per scoprire sei borghi dell'entroterra

di Amina D'Addario

09:15

Dal centro storico di Rimini ai borghi malatestiani della Valmarecchia e della Valconca. Ma non solo come opzione per i giorni di pioggia. Nasce con questo intento la Rimini Country Card, la carta turistica lanciata da VisitRimini e frutto della sinergia con sei comuni dell'entroterra: Santarcangelo, Verucchio, San Leo, Sant'Agata Feltria, Montefiore Conca e Gradara nelle Marche.

"Il magnete continua a essere Rimini ma - ha spiegato la presidente di VisitRimini, Stefania Agostini - siamo pronti a sovvertire il paradigma e fare in modo che il turista possa scegliere di scoprire prima la Val Marecchia e la Valconca e poi passare qualche giorno al mare. È una piccola rivoluzione del modello turistico conosciuto fino ad oggi".



Disponibile in tre diverse tipologie, la carta consente di visitare i luoghi più suggestivi dei borghi e avere sconti per il noleggio bici presso il Bike Park della stazione di Rimini e per l'acquisto della Romagna Smart Pass.