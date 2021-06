Enit lancia la teca fotografica: nasce l’open library del Belpaese

16:24

Debutta l’open library di Enit: una vera e propria teca fotografica che raccoglie le immagini di tutto lo Stivale, completamente gratuita e accessibile a chiunque.

Chiunque potrà contribuire ad alimentare il database, previa selezione, per contribuire a socializzare e rendere disponibile online l’intero patrimonio fotografico nazionale.



“I contenuti del portale di ricerca fotografico Enit - si legge nella nota -, di cui è possibile download gratuito, sono organizzati in un database flessibile e gestiti mediante un sistema semplificato che consente anche di manipolare alcune foto. Il template ospiterà contenuti tracciati per facilitare la geolocalizzazione delle foto”