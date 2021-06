Riapre il Waterfront Costa Smeralda a Porto Cervo

15:09

Torna il luxury experience mall della Costa Smeralda. Dallo scorso 26 giugno fino al prossimo 5 settembre Smeralda Holding in collaborazione con Filmmaster Events ripropone il Waterfront Costa Smeralda che tutti i giorni dalle 18.00 fino all’una di notte arricchirà le serate e l’offerta turistica di Porto Cervo e della destinazione.

Per il quarto anno consecutivo Waterfront sarà allestito lungo il caratteristico molo del Porto Vecchio, nell’area che costeggia l’ormeggio degli yacht fino al ristorante “Quattro Passi al Pescatore”.

“È un grande piacere per noi aprire per il quarto anno consecutivo Waterfront Costa Smeralda - dice Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding - e riproporlo con tante novità sempre più esclusive e ricercate. L’experience mall vista mare della Costa Smeralda rientra nel nostro piano strategico di diversificazione dell'offerta turistica. Nato nel 2018 con l'obiettivo di creare un polo di attrazione per l'estate di Porto Cervo vuole anche essere un modello di riferimento trainante per tutto il comparto turistico, ma soprattutto un luogo glamour e raffinato dedicato a chi ama l’arte, la musica e il design e desidera trascorre momenti di svago e relax”.



L’experience mall smeraldino, completamente rinnovato nella struttura, ospiterà grandi brand di fama mondiale e atelier di lusso quali Ares Design, Ferretti Group, Jaguar Land Rover, Riva, San Lorenzo, Sail Racing e Deodato Arte.



La nuova planimetria di Waterfront consentirà una maggiore apertura degli spazi verso il mare, grazie a una diversa disposizione dei pod e a piazze espositive più ampie. Tra le novità di quest’edizione, il Riva Lounge, un nuovo modello di “chill-out bar” del marchio Riva, con richiamo ai materiali con i quali sono costruiti i suoi motoscafi mentre nella zona antistante il ristorante “Quattro Passi al Pescatore”, il Waterfront ospiterà nuovamente il lounge-bar Nikki Beach, che riaprirà con una zona living più estesa.