Ostello Bello apre 4 nuove strutture in Italia a Genova, Firenze, Roma e Palermo

Arrivano 3 nuove strutture per Ostello Bello, la catena di ostelli fondata nel 2011 da un gruppo di giovani professionisti, che in questi giorni sta aprendo a Genova in Via Balbi, dietro il porto e il Museo del Palazzo Reale; a Firenze in Via Faenza, tra Santa Maria Novella e la Basilica di San Lorenzo e a Roma, a ridosso del Colosseo. Ultima struttura ad aprire, nei prossimi mesi, sarà quella di Palermo.

Il percorso di crescita di Ostello Bello ha portato ad una significativa espansione dell'attività su tutto il territorio nazionale grazie al lavoro degli ultimi anni, permettendo di portare da 8 a 12 gli “ostelli belli” nel mondo: un numero importante, che permette al progetto di toccare quattro tra le città più importanti per il turismo italiano che si aggiungono alle due strutture storiche di Milano, a quelle di Como e di Bevagna e ai 4 ostelli aperti in Birmania.



“È un passo a cui lavoravamo da tempo, che in questo momento acquista un valore ancora più importante, e che premia il grosso impegno svolto con sobrietà in tutti questi anni. Siamo felici di queste tre nuove aperture (a cui seguirà Palermo) che vanno a potenziare in modo significativo il nostro ecosistema su tutto il territorio nazionale, avvicinandoci all'obiettivo che ci siamo posti 10 anni fa: portare un turismo bello in tutte le città italiane, contribuendo a rivitalizzare il tessuto sociale locale creando anche indotto, e permettendo a tutti di viaggiare nella maniera che amiamo noi per primi” commenta Carlo dalla Chiesa, amministratore delegato di Ostello Bello.