Marche, un bando per la digitalizzazione delle imprese

09:16

Un bando per favorire gli operatori turistici dell’incoming dando loro modo di affacciarsi sui mercati esteri e sviluppare il settore digitalizzandosi.

L’idea è della Regione Marche, il cui obiettivo è aiutare gli operatori a promuovere l’immagine dell’intera regione all’estero. L’iniziativa è stata presentata nell'aula consiliare di Senigallia dalla Camera di Commercio delle Marche, assieme alla Regione. Dopo la promozione in tv con gli spot il cui protagonista è il ct della Nazionale Roberto Mancini è dunque ora di guardare al web come a un canale fondamentale per farsi conoscere oltreconfine.



"Dobbiamo andare a conquistare un mercato, quello estero, che per anni è stato il problema del turismo marchigiano - commenta all’Ansa Massimiliano Polacco, componente di giunta della Camera di Commercio delle Marche, con delega al turismo -. Qui da noi non è stata mai superata la soglia del 18% di presenza straniera; oggi siamo al minimo e viviamo principalmente di flussi italiani".



Un gap da superare

“La digitalizzazione - sostiene il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - oggi per noi un vero gap cronico che non ci ha permesso di avanzare in questo settore e di imporci nei grandi circuiti. C'è ancora tanto lavoro da fare ma sono ottimista e orgoglioso di quello che stiamo facendo".