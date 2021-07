Stato d’emergenza: verso la proroga al 31 dicembre

12:35

Altri sei mesi. Lo Stato d’emergenza, in scadenza il 31 luglio, potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre. L’estensione della misura dovrebbe arrivare domani, nel corso del Consiglio dei ministri convocato per l’approvazione del decreto Green Pass.

La valutazione sarebbe legata, riporta AdnKronos, non solo alla situazione epidemiologica, ma anche la tornata elettorale d’autunno.



La proroga dello Stato d’emergenza conferirebbe all’Esecutivo poteri straordinari e la capacità di emanare con urgenza provvedimenti e restrizioni per fronteggiare la variante Delta per altri sei mesi e prorogherebbe lo smart working agevolato per le aziende.



Sul tavolo anche la questione dei nuovi parametri per le assegnazioni dei colori alle Regioni.