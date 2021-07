08:03

Un videogioco per invitare il mondo a scoprire l'Italia. La Farnesina sfida questo complicato momento di crisi e incertezze investendo sulla virtualità.

Un'app in 11 lingue

La nuova scommessa del ministero degli Affari esteri è il lancio della app 'Italy. Land of Wonders', gratuita e disponibile in 11 lingue, per smartphone e tablet. Il videogame è rivolto in particolare ai giovani e racconta, in maniera interattiva, bellezza e tradizioni del nostro Paese: nel suo viaggio, il giocatore incontra 5 'custodi' che lo guidano alla scoperta dei principali asset nazionali - natura, gastronomia, arte, spettacolo e design - e, a fine percorso, diventa simbolicamente guardiano del patrimonio culturale italiano. Il tutto accompagnato da composizioni originali ispirate a grandi classici della musica italiana.



Le funzioni

Realizzato dalla Infinity Reply e rilasciato su Google Play Store e Apple App Store, il videogioco pare aver incontrato qualche problema con i dispositivi Android, consentendo invece il normale utilizzo ai possessori di iPhone e iPad. "Italy. Land of Wonders" si propone, inoltre, come guida di viaggio, basata su storie, notizie, curiosità raccolti in un album sfogliabile. L'iniziativa si inserisce nella strategia di Italiana, il brand della Farnesina dedicato alla cultura e alla creatività.

Silvana Piana