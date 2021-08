10:36

Dovrebbe essere convocata domani o al massimo mercoledì la cabina di regia per il varo del decreto Green Pass. La linea dell’Esecutivo sembra proiettata verso l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde su navi, aerei e treni a lunga percorrenza.

Resta però da decidere, sottolinea il Sole 24 Ore, la data di entrata in vigore dell’obbligo.



Dove non sarà necessario

Il green pass non dovrebbe essere richiesto, invece, a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Il Governo ha però richiesto alle Regioni di rafforzare i servizi.



Nei prossimi giorni i governatori dovranno presentare dei piani di potenziamento delle corse, dal momento che l’80% della capienza non è sufficiente a garantire il distanziamento sociale.