Le notti di Courmayeur: esperienze di montagna sotto le stelle

17:30

Courmayeur lancia per l’estate una serie di iniziative outdoor che vogliono valorizzare l’esperienza della montagna by night.

Le iniziative vanno da un'esperienza immersiva di osservazione delle stelle con l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, a cene post-trek in una cantina di formaggi ristrutturata a escursioni guidate sotto il cielo stellato, a chilometri di distanza da qualsiasi inquinamento luminoso. Ciascuno di questi eventi sarà condotto da un esperto locale, che condividerà le storie dei miti e della scienza delle stelle e della natura che si attraversa.



Per chi, invece, apprezza la buona tavola e un’esperienza ‘rustica’, Courmayeur propone una notte in una dei tre rifugi che appartengono al suo territorio. Si va dal Rifugio Elisabetta, costruito in pietra nel bacino di Combal, in cui i visitatori possono gustare i pasti in stile familiare ammirando la maestosa Aiguille de Trélatête e il ghiacciaio di La Lex Blanche.



Oppure si può scegliere il Rifugio Bonatti, nel silenzio maestoso del Monte Bianco, oppure ancora il Rifugio Elena, in fondo alla Val Ferret, di fronte al millenario ghiacciaio del Pré de Bard.