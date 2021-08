Roma: Villa Torlonia apre la Serra Moresca ai turisti

13:29

Da novembre prossimo, a Roma, saranno visitabili gli spazi della Serra Moresca e della Torre di Villa Torlonia. Il restauro, condotto dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, è mirato al recupero dell’assetto originario di tutte le strutture, si legge su Hotelmag, attraverso una ricostruzione realizzata sulla scorta di documenti e immagini d’epoca e sull’analisi di quanto era sopravvissuto del complesso in degrado.

Gli interventi hanno interessato sia la parte strutturale, sia quella decorativa.



La Serra Moresca tornerà a ospitare piante e specie arboree compatibili con l’idea progettuale dell’architetto Giuseppe Jappelli, ma diventerà anche spazio per eventi e per la didattica associata alla natura e al verde.



Gli interventi conservativi che stanno riguardando la Serra si concluderanno nella prima settimana di settembre, mentre i lavori di allestimento funzionali alla sua nuova dimensione di museo inizieranno il 6 settembre, e l’apertura al pubblico è prevista tra il 19 e il 26 novembre 2021.



Il progetto in corso prevede che nello spazio interno della Serra sia ripristinata la fontana esistente e sia inserita l’attrezzatura tecnica necessaria per ospitare il pubblico e per allestire una raccolta di palme, agavi e aloe, che saranno disposte in vasconi di ferro corten e fornite di ruote per poter essere spostati in caso di mostre, convegni o eventi.



L’accoglienza del pubblico sarà gestita nell’emiciclo d’ingresso, che sarà arredato con mobili disegnati ad hoc e realizzati in ferro, in consonanza con la struttura dell’edificio.