Toti: “Boom di turisti in Liguria, numeri pre-Covid”

14:12

Cifre superiori al 2019. In una nota il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, stima una performance turistica tornata ai livelli pre-pandemia. “Nell’ultimo weekend di agosto posso dire che la Liguria si conferma tra le mete più ambite del turismo nazionale e internazionale”, ha scritto il governatore, riporta ansa.it.

“Dopo Ferragosto da tutto esaurito, che ha visto le nostre spiagge tra le preferite dei turisti italiani, alberghi pieni e un boom delle seconde case, anche le settimane successive ribadiscono il trend: la Liguria è il luogo da non perdere dell’estate”.



In attesa dei dati ufficiali, Toti parla di numeri superiori alla stagione pre-Covid. “Quest’estate – ha continuato nella nota – si sta rivelando di grande ripresa per tutti gli operatori”.



Una performance che sprona la Regione a fare di più per le prossime stagioni. “Ci saranno nuovi investimenti sul turismo e nuove campagne per rendere ancora più attrattiva la Liguria – ha annunciato -. Oltre a questo vogliamo continuare a promuovere un’immagine a tutto tondo, che non è solo mare ma anche cultura, entroterra, natura e ovviamente enogastronomia”.