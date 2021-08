La migliore spiaggia italiana è il Singita Miracle Beach di Fregene

12:02

È il Singita Miracle Beach di Fregene il miglior stabilimento balneare italiano secondo la giuria di esperti radunata da Mondo Balneare, che da sei anni organizza il concorso “Best Beach”, che verrà premiato nel corso di Sun 2021 il 14 ottobre prossimo alla Rimini. La giuria di esperti era composta da Gloria Armiri, group brand manager Tourism & Hospitality di IEG, Mauro Oddone, direttore Mondo Balneare, Andrea Cauli, responsabile comunicazione del Sindacato italiano balneari - Confcommercio e Corrado Luca Bianca, direttore dell'associazione di categoria Fiba-Confesercenti.

“Singita ha creato un nuovo modo di vivere la spiaggia – recitano le motivazioni di Mondo Balneare – fatto di libertà, emozioni, intrattenimento e tutela dell’ambiente, riuscendo anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico, senza snaturarsi. Attraverso suggestivi rituali come il gong al tramonto, le selezioni musicali adatte a ogni momento della giornata e i contenuti artistici di qualità tra pittori, scultori, fotografi e performer, Singita riesce a trasformare una semplice giornata al mare in un sogno: una virtù che ha già portato lo stabilimento di Fregene a esportare il suo modello sulle spiagge di Ravenna e di Malta”.



Tra le centinaia di stabilimenti che si sono candidati, il pubblico invece è stato chiamato a scegliere i vincitori delle categorie “Best Beach Design”, “Best Beach Bar” e “Best Italian Beach”.



Nella categoria “Best Beach Design”, dedicata agli stabilimenti innovativi dal punto di vista dell’architettura e dell’arredamento, il primo premio va al Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Basilicata). Nella categoria “Best Beach Bar”, dove il pubblico doveva votare i migliori lidi specializzati in party, happy hour, ristorazione e cocktail, trionfa il Singita di Fregene (Lazio). Infine nella categoria “Best Italian Beach”, pensata per i più tradizionali stabilimenti balneari “all’italiana”, il primo premio va al Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia).



La premiazione del concorso sarà alla Fiera di Rimini nel corso di Sun 2021 il prossimo 14 ottobre.