Emilia Romagna: al via Verde & Antico, portale per la promozione della Valli Marecchia e Conca

13:58

Si chiama Verde & Antico ed ha losscopo di promuovere, attraverso un nuovo portale, lo sviluppo locale promosso dal Gal Valli Marecchia e Conca. Co-finanziato dall'Unione europea, il progetto mira a incrementare la notorietà del territorio e delle eccellenze agroalimentari, storico-culturali, naturalistiche, paesaggistiche e turistiche delle due valli, a livello regionale, nazionale e internazionale.

La realizzazione del progetto è stata affidata a Silvano Poltronieri (nella foto), che si cimenterà ora in questa nuova avventura assieme a Donatella Finelli, event manager, Alessia Uccellini, chef, Anya Bracci, marketing e comunicazione.

“Il nostro intento è realizzare un’unione fra i 10 comuni della Valmarecchia e i 10 della Valconca per raggiungere lo scopo grazie ad azioni di co-marketing e co-branding da sviluppare con gli operatori locali, attraverso la promozione dei loro prodotti e/o servizi che identifichino il territorio stesso con il brand ‘Salute Viaggiatore’, attraverso itinerari insoliti, mirati a valorizzare le eccellenze delle due valli" spiega Poltronieri.



Il progetto prevede l'organizzazione di eventi a tema con allestimento presso location individuate o le sedi delle strutture e dei produttori agricoli e artigianali. Le proposte vanno da eventi classici, concerti, riunioni di affari, pernottamenti e matrimoni in dimore storiche, circuiti enologici, corsi di cucina storica, mostre di pittura, alle giornate a tema sui vitigni e tanto altro.



“La valorizzazione del brand territoriale ‘Salute Viaggiatore’ è il primo passo verso la costituzione di un distretto, già riconosciuto per l'olio, il vino, il grano, le farine di grano antico e la ricettività data da b&b, agriturismi, country house sul modello già collaudato e consolidato di altre realtà italiane. Tale identità darà la possibilità di ampliare l'offerta dal punto di vista ricettivo rendendola interessante per il turismo organizzato grazie alla proposta di pacchetti che includano sia le realtà dedite all’ospitalità, che quelle produttive. L'ambizione del progetto è il raggiungimento della destagionalizzazione della proposta territoriale e la fidelizzazione del cliente per il territorio”.