I ministri Patuanelli e Dadone agli ‘Acqui Wine Days’

21:00

Acqui Terme ospiterà il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone in occasione del lancio degli Acqui Wine Days, che si svolgeranno dal 3 al 5 settembre.

I due ministri parteciperanno all’incontro ‘Dalle Strade del Vino agli Acqui Wine Days’ in programma il 3 settembre alle ore 11,30 presso il salone di Villa Ottolenghi-Wedekind.

Un momento teso a raccontare i progetti in campo per promuovere il comparto vitivinicolo e i prodotti tipici del Monferrato. L’obiettivo dell'appuntamento è spiegare come le strade del vino possano diventare uno strumento di comunicazione importante per valorizzare e descrivere le storie legate a una terra connessa alle molteplici realtà che convivono al suo interno.



All’incontro interverranno il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini e il sindaco di Ovada Paolo Lantero. L’appuntamento è aperto al pubblico ma contingentato ed è necessario prenotarsi scrivendo a turismo@comune.acquiterme.al.it.

Gli Acqui Wine Days sono organizzati dal Comune di Acqui Terme e dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui con il supporto dell’Enoteca Regionale Acqui ‘Terme e Vino’, dell’associazione Comuni Brachetto d’Acqui, di Confcommercio e di Confesercenti di Acqui Terme e hanno il patrocinio della Regione Piemonte