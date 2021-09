Green pass esteso, ecco per chi diventa obbligatorio

10:32

Ristoratori, gestori di palestre e piscine, addetti ai trasporti a lunga percorrenza. Insieme ai dipendenti della pubblica amministrazione sono queste le categorie di lavoratori per i quali, a partire dai primi di ottobre, sarà obbligatorio il green pass per poter lavorare.

Il decreto sarà approvato a giorni, dopo la cabina di regia convocata questa settimana dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ma occorrerà lasciare trascorrere almeno 15 giorni per dare a chi non è vaccinato la possibilità di sottoporsi alla prima dose, condizione indispensabile - spiega Corriere della Sera - per ottenere la certificazione verde.



L’incontro di Draghi con i capi delegazione dei partiti per parlare di green pass si svolgerà entro giovedì e sarà allargato al Cts. Resta il nodo della Lega, con Salvini che ha già espresso il suo parere negativo sull’obbligo vaccinale.

Intanto sarà avviata la procedura per la somministrazione della terza dose di vaccino alle persone fragili.