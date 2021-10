Mappa Ecdc: raddoppiano le Regioni verdi in Italia

14:50

Una sola regione in rosso e il raddoppio delle Regioni colorate in verde. La mappa dell’Ecdc fotografa la situazione epidemiologica in miglioramento per l’Italia.

L’unica regione in rosso, come riporta ilsole24ore.com è la Calabria.



Salgono a 8 le Regioni nella fascia di minor rischio, con Liguria, provincia di Trento, Abruzzo e Sardegna che vanno ad aggiungersi a Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise. Il resto della Penisola invece è in giallo.



È necessario sottolineare che il sistema dei colori della mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie è totalmente differente dal sistema dei colori del Governo italiano e si basa solo sull’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi sui test effettuati.