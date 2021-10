Castrocaro Terme: al via oggi il Festival del turismo sostenibile

17:26

Si apre oggi a Castrocaro Terme e Terra del Sole la prima edizione del Festival del turismo sostenibile, che si tiene nel ctterritorio della Romagna Toscana.

Pubblicità

Due settimane di eventi e dibattiti, da venerdì 8 a domenica 24 ottobre, sul tema del turismo sostenibile, affrontato lungo una serie di appuntamenti, alcuni aperti al pubblico altri dedicati al mondo trade, con la partecipazione di professionisti di settore e figure del mondo istituzionale, politico ed economico.



“Lo scopo del Festival del turismo sostenibile e della Romagna Toscana è quello di mettere in relazione b2b gli stakeholder del territorio e creare nuove sinergie concrete territoriali in termini di ospitalità, servizi e quindi contenuti del prodotto turistico – spiega Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole -. Oggi più che mai è necessario lavorare su identità forti, traducendo le qualità ambientali, enogastronomiche, sportive e culturali di questo territorio in aumento del Pil. Ce lo chiedono i borghi, ce lo chiede il turismo nuovo nato all’indomani dell’emergenza Covid, ce lo chiedono le attività produttive e gli abitanti ma ce lo chiede anche il turismo già strutturatissimo della riviera, che ha bisogno di nuove esperienze e di nuove situazioni. Voglio inoltre ringraziare la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Regione Emilia Romagna che hanno compreso le intenzioni dei Comuni facenti parte della Romagna Toscana”.



“La Romagna Toscana è una realtà che ci ha tramandato la storia ed è stata oggi rivista in chiave moderna in termini di opportunità economica - aggiunge Liviana Zanetti, presidente di Romagna Toscana -. Il prodotto turistico Romagna Toscana, nato in seno ad Apt Servizi, è stato raccolto dall’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole che ha capito l’importanza di dare seguito alla legge regionale 4/16 e creare il rapporto pubblico privato indispensabile per il buon successo di ogni azione di co-marketing, prevedendo che la promo commercializzazione del prodotto turistico sia attuata dai club di prodotto (consorzi di albergatori/strutture ricettive), attraverso la partecipazione a fiere turistiche che sono decise e organizzate da Apt Servizi e dalla Destinazione Turistica Romagna”.



A inaugurare il festival è il concerto di oggi alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole, che vedrà protagonista la Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole.