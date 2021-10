Il Rinascimento della Toscana fra Dante, wellness e Piero Pelù

08:47

La Toscana punta dritto al cuore, e porta a TTG Travel Experience Piero Pelù a declamare i canti della Divina Commedia.

Ruota intorno alle eccellenze e a Dante, infatti, la promozione che la Regione mette in campo in fiera per spingere sull’acceleratore della ripresa.

All’apertura dello stand, mercoledì 13 alle 13.30, sarà quindi Piero Pelù a dare il ‘calcio d’inizio’ con il Sommo Poeta, che tornerà anche protagonista il 14 ottobre, alle 11.30, con la presentazione delle iniziative turistiche della regione in occasione delle celebrazioni dantesche.



Ancora il poeta è protagonista il 14, alle 12.30, con la città di Firenze che presenta ‘In cammino sulle vie di Dante’.

Il 13, invece, saranno portate in fiera le eccellenze regionali con il lancio della campagna "Toscana Rinascimento senza fine" nella declinazione New Wellness e l’annuncio dell'opportunità del Bonus Terme in collaborazione con Federterme.



A raccontare il tema l’assessore al Turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il direttore Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e il direttore Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.