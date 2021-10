Corsini, Emilia Romagna e la sfida dell'accessibilità

21:00

"Le istituzioni hanno fatto poco per l'accessibilità in questi anni. Questa è una fase storica con una mole di risorse economiche inedite rispetto al passato, per il rilancio del turismo a 360 gradi post pandemia, grazie al Pnrr e ai fondi strutturali regionali". Lo afferma Andrea Corsini, assessore al Turismo dell'Emilia Romagna a Rimini a TTG Travel Experience.

"Accessibilità per tutti" progetto Tourism4All, che fa parte del programma Italia-Croazia Interreg V A e di cui è partner il Gal Delta 2000. Un incontro per fare il punto sui progetti pilota realizzati sui vari territori partner sul tema del turismo accessibile (Regioni Molise, Veneto e Puglia; Gal Delta 2000; città di Sebenico, Spalato, Zara,B uje, Brac, Pordenone e Udine; Associazione dei camperisti croati).



Il progetto prevede la realizzazione di analisi e successive azioni volte a migliorare l'accessibilità di aree naturali e siti culturali dei territori coinvolti. " È prevista una progettualità più ampia e integrata - dice Corsini - mirata all'ecosostenibilità e all'accessibilità grazie anche ai mandi mirati che metteremo in atto". P.T.