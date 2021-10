Dalle ciclovie alle piste da sci, l'Abruzzo punta sul turismo outdoor

15:42

Centinaia di chilometri di ciclabili, percorsi in mountain bike e circuiti downhill. Ma anche piste da sci per gli appassionati degli sport invernali. È l'immagine di una destinazione adatta a chi ama la vacanza attiva quella su cui punta l'Abruzzo e rilanciata a TTG Travel Experience.

"Abbiamo montagne - ha spiegato Carlo Tereo De Landerset (nella foto), dirigente Turismo della Regione Abruzzo - che offrono quasi 400 km di piste, contiamo poi 13 Bandiere Blu e centinaia di chilometri tra percorsi trekking e ciclovie. Tutti asset che fanno dell'Abruzzo una destinazione ideale per il turismo attivo e sostenibile".



Per quanto riguarda il turismo su due ruote, la Regione sta andando avanti con lo sviluppo del marchio Bike Friendly lanciato nel luglio del 2020 per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta cicloturistitica.



"Sul litorale - ha aggiunto il dirigente - abbiamo una ciclabile quasi ininterrotta di 130 km, la Bike to Coast, che si snoda da Martinsicuro fino a San Salvo". A. D. A.