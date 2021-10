Pontedilegno-Tonale: al via la stagione invernale sugli sci

16:35

Sta per cominciare la stagione sciistica e il consorzio Pontedilegno-Tonale è pronto a riaprire gli impianti del Passo Tonale il 27 novembre. Per permettere agli sciatori di essere pronti per quella data, da sabato 30 ottobre nella biglietteria di Ponte di Legno sarà possibile acquistare lo skipass stagionale.



Non appena le condizioni di innevamento lo permetteranno, verrà aperto anche il ghiacciaio Presena: data la quota si prevede che questo avverrà già per la metà di novembre.

In questo anticipo d’inverno, quando sarà aperto solo il Presena, l’accesso al ghiacciaio sarà a posti limitati e potrà sciare solo chi sarà in possesso dello skipass giornaliero o pluri giornaliero valido per quella giornata.

Pubblicità

Per poter garantire la migliore gestione dei flussi, lo skipass potrà essere acquistato esclusivamente online sul sito pontedilegnotonale.com, dopo avere verificato la disponibilità di posti. La vendita online sarà attiva dal momento in cui verrà fissata la data di apertura del Presena. In questa prima fase, finché sarà aperto solamente il ghiacciaio, il costo dello skipass giornaliero sarà di 30 euro.