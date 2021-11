Mercatini di Natale: in Alto Adige accesso solo con il Green Pass

14:06

I mercatini di Natale dell’Alto Adige saranno accessibili soltanto a chi è in possesso del Green Pass. Nonostante l’esposizione all’aperto come da tradizione, il ritorno di uno degli appuntamenti più gettonati del periodo sarà accompagnato nella Provincia da alcune restrizioni vista la possibilità di assembramenti.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, le misure saranno valide per i 5 mercatini di punta (Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico) e per tutti quelli che avranno più di 5 stand. L’ordinanza prevede il controllo agli ingressi, dove verrà consegnato un braccialetto identificativo valido per l’intera giornata da mostrare anche per il consumo di cibi e bevande. Previsti poi controlli a campione all’interno.



Nei mercatini principali verranno inoltre creati dei corridoi liberi per consentire il passaggio di chi non entra negli stand e non necessita quindi di controlli.