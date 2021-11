Comprensori sciistici lombardi, arrivano i ristori: 33 milioni per le imprese

13:35

Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione di 33,8 milioni di euro stanziati dal decreto legge n. 41/2021 a sostegno delle imprese turistiche ubicate all’interno dei comprensori sciistici, che sono state danneggiate nella stagione invernale 2020/2021 dalla mancata apertura degli impianti di risalita e delle piste di sci, a seguito dei provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria.

Come riporta Hotelmag, il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra l’1 novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della domanda.

Il valore del contributo per le attività ricettive è modulato in base alle differenti tipologie di strutture alberghiere e extralberghiere, al relativo numero di posti letto, alla capacità ricettiva e alla categoria.

A essere interessati sono i territori di 60 comuni lombardi appartenenti a 7 province (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese).



Le domande dovranno essere presentate entro il 12 novembre 2021 sulla piattaforma Bandi online della Regione.