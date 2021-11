Valle d’Aosta: La Thuile apre la stagione il 3 dicembre

19:30

“L’apertura della stagione invernale rappresenta da sempre un momento emozionante e cruciale per qualsiasi località sciistica. Quest’anno, ovviamente, più che mai è per tutti noi forte il desiderio di ripartire”. Dario Bandito, assessore al Turismo del Comune di La Thuile, annuncia con queste parole il via alla stagione invernale, che nella località valdostana è previsto per il 3 dicembre. Ua boccata d’ossigeno per l’incoming, dopo più di un anno di restrizioni e chiusure ma ora, aggiunge l’assessore, “con tutte le carte in regola per accogliere nuovamente i visitatori in totale sicurezza e trascorrere insieme un inverno finalmente sereno”.

Forte di una posizione geografica e di un contesto naturalistico che la caratterizza come il ‘Lato Wild del Monte Bianco’, La Thuile ha il vantaggio di essere raggiungibile in pochi minuti dall’autostrada. Per gli appassionati dello sci il vasto comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo, che collega La Thuile in Valle d’Aosta con La Rosière in Savoia, è il luogo ideale per chi desidera sciare senza frontiere, senza code e no-stop nel su 152 km di piste per tutti i gusti e livelli, toccando l’altitudine di 2.800 metri del Mont Valaisan, la più alta montagna del comprensorio. Ma non solo: “Chi è alla ricerca di emozioni forti e sport estremi - spiega Stefano Collomb, presidente del Consorzio Operatori Turistici La Thuile (nella foto) - a La Thuile ha di che sbizzarrirsi tra l’eliski per raggiungere le vette delle Alpi più alte d’Europa e lo snowkite, per surfare sui pendii innevati, in libertà e sicurezza, spinti solo dal vento che qui non manca mai”.



Lo Skipass Espace San Bernardo è un unico skipass internazionale che permette di sciare sia sul versante italiano che su quello francese: 82 piste, 38 impianti di risalita moderni e veloci consentono di sciare senza fare code, 152 km di piste, dalle più semplici alle più impegnative.



Incentivi per il fuori stagione

“Per spingere il fuori stagione proponiamo l’offerta LTHSkiFree per chi preferisce godersi la montagna lontano dalla folla – segnala Corrado Giordano, direttore generale Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. – offrendo la possibilità di sciare gratis nel comprensorio Espace San Bernardo a tutti coloro che soggiorneranno per un minimo di 4 notti in hotel quattro e cinque stelle”.



L’offerta LTHSkiFree è valida da inizio stagione al 24/12/2021, dal 10/01/2022 al 28/01/2022 e dal 21/03/2022 al 18/04/2022 e coloro che pernottano un minimo di 4 notti negli alberghi da una a tre stelle, bed&breakfast, chambre d’hôtes e affittacamere, hanno comunque l’opportunità di approfittare di uno sconto del 50% sullo skipass.