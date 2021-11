21:00

L’isola della Cura, un’oasi tranquilla e carica di storia e archeologia a pochi minuti da Burano nella laguna Nord di Venezia, è stata acquistata da un giovane imprenditore veneziano, Alvise Bottoni, all’asta.

Ma, come riportato da La Nuova Venezia, l’isola, abbandonata da tempo, non verrà utilizzata per realizzare un hotel.

“Vogliamo riaprirla ai veneziani e agli appassionati” ha infatti spiegato Bottoni.

I dettagli del progetto di riqualificazione verranno comunque resi noti nei prossimi giorni.