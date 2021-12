Enoturismo, al via sabato 11 dicembre la Torino Wine Week

09:15

Torna con una speciale Winter Edition la Torino Wine Week. Da sabato 11 a domenica 19 dicembre, il capoluogo piemontese ospiterà il festival del vino.

La TWW 2021 condurrà tutti i winelovers alla scoperta delle eccellenze del patrimonio enologico del Piemonte e dell’intera Penisola. Oltre 70 produttori da tutta Italia saranno protagonisti di degustazioni, masterclass, aperitivi esclusivi e cene a tema con brindisi nei locali del centro, trasformando la città in una grande cantina a cielo aperto.



Da Vanchiglia a San Salvario, fino al centro cittadino del Quadrilatero, ristoranti, osterie e cocktail bar coinvolgeranno tutti gli amanti del vino in un grande festival diffuso con un fittopalinsesto di eventi che invaderà l’intera città.



A dare il via al festival, sabato 11 dicembre, la Notte delle bollicine, con un omaggio alla storia dello spumante del Piemonte conosciuto in tutto il mondo.