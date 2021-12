A Bardonecchia in Frecciarossa: le formule per lo sci

13:27

Pubblicità

Si apre la stagione invernale delle montagne olimpiche piemontesi, con oltre 500 km di piste. Per l’occasione viene lanciata, in collaborazione con Comuni Olimpici e Società degli Impianti di Risalita, la campagna “Lasciati trasportare – vialattea.it | bardonecchiaski.com – L’esperienza che non ti aspetti”, che ha l’obiettivo di promuovere i treni Frecciarossa da Napoli a Bardonecchia e le offerte lanciate da Bardonecchiaski/Colomion Travel e Vialattea riservate a chi viaggia in treno, e che prevedono sconti su soggiorno e skipass... (continua su HotelMag)