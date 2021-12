Torino, un 2021 in salita: i dati di fine anno

09:16

Torino e le Valli Olimpiche chiudono il 2021 in affanno. Sebbene le prenotazioni giunte in vista delle festività natalizie abbiano dato respiro al settore turistico, sono proprio le cancellazioni ricevute dalle strutture ricettive nelle ultime ore a destare preoccupazione.

L'acuirsi dell'emergenza sanitaria fa tremare per i numeri del Capodanno sia in città che in montagna e rispetto al 2019 si registra un calo del 45% nelle presenze.



A dare una spinta al settore è stato il ritorno degli eventi in presenza come il Salone del Libro, le Nitto Atp Finals, la Coppa Davis e il Tff che hanno determinato un aumento delle presenze: 60% a settembre (-20% sul 2019), 70% a ottobre e novembre (rispettivamente -15% e -10% rispetto agli stessi mesi del 2019).

“I dati del 2021 - ha dichiarato Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, a torinotoday.it - certificano quelli che erano i nostri timori e le nostre previsioni sull’andamento dei flussi turistici, ancora pesantemente influenzati dalla situazione sanitaria”.

G. G.