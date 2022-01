La Thailandia allenta le restrizioni di viaggio per i vaccinati

15:20

Si allentano le restrizioni di viaggio per la Thailandia, che ha deciso che dal 1 febbraio tornerà operativo il sistema ‘Test & Go’ per i turisti vaccinati in arrivo nel Paese.

Il sistema prevede di eseguire un test all’arrivo e un altro di nuovo al quinto giorno di soggiorno, permettendo che vengano tracciati i propri spostamenti.



Accanto a questo, è stato prolungato l’orario di apertura dei ristoranti fino alle 23, mentre restano chiusi i bar e le discoteche.



Viene inoltre rimesso in funzione anche il sistema ‘Sandbox’, dedicato in specifico alle famose destinazioni mare di Pattaya, Phuket e Koh Chang, e che prevede nessuna quarantena per chi fa vacanze stanziali in una delle destinazioni.



Il Paese ha deciso di riaprire le porte al turismo, in forte calo nel corso del 2020, una dei pilastri economici per la Thailandia.