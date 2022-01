Sardegna sostenibile e fuori stagione: le proposte di Sardegna Ricerche

13:34

La Sardegna punta su un turismo sostenibile capace di valorizzare appieno l'intero territorio. Non solo la costa ma anche la Valle dei Nuraghi di Meilogu, le chiese romaniche, il lago Coghinas e molto altro.

È questo il fulcro del progetto Rete Lakesos 2020, una delle 21 proposte di Sardegna Ricerche, per raccontare il volto dell'isola meno conosciuto.



Il finanziamento di 3,4 milioni di euro mira allo sviluppo di una serie di iniziative per prolungare la stagione turistica oltre l'estate. Se ne è discusso in occasione del convegno regionale “Il Turismo sostenibile in Sardegna: stato dell’arte e prospettive” durante il quale l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa (nella foto) e oltre trecento operatori hanno fatto il punto della situazione.



Si è parlato inoltre di astroturismo, attraverso percorsi guidati per l'osservazione del cielo, e ancora di turismo slow e di esperienze per vivere come un vero e proprio sardo. Come riporta lanuovasardegna.it, il cuore di ogni progetto saranno le emozioni, alla scoperta di curiosità e misteri della Sardegna con un coinvolgimento di tutti e 5 i sensi. G. G.