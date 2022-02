ProtagonisteItaliane, Enit recluta le star dei social per la sua prima campagna Italia su Italia

09:21

Sei donne top influencer per sette città simbolo di lifestyle, fashion, family & parenting, food, literature & books. Enit lancia #ProtagonisteItaliane, una nuova campagna di influencer marketing, che ha come obiettivo quello di esaltare il territorio italiano e avvicinarlo alle nuove generazioni.

Si tratta della prima iniziativa Italia su Italia messa in campo dall’Agenzia nazionale del turismo e ha coinvolto Francesca Crescentini di Tegamini, Rocío Muñoz Morales, Francesca Rocco, Irene Colzi, Ilaria Di Vaio, Fiore Manni.



Le sei influencer hanno raccontato le bellezze di Milano, Roma, Firenze, Matera, Napoli, Parma e Perugia, luoghi simbolo di cultura, arte, fashion, food e lifestyle e soprattutto località all’insegna della sostenibilità.



La campagna, spiega Enit in una nota, “segna un percorso di consolidamento della collaborazione con gli enti locali e le Regioni che hanno contribuito alla realizzazione delle experience mettendo a disposizione una rete di realtà culturali e artistiche di alto valore e simbolismo”. L’obiettivo “è quello di sviluppare uno storytelling delle bellezze italiane, tramite gli occhi di influencer che, a vario titolo, riescono ad intercettare un pubblico ed una audience sensibile a queste tematiche e trasmettere il senso della bellezza e della prossimità tra le fasce più giovani. Un focus per rappresentare da nuovi punti di vista, attraverso ciascuna esperienza, l’anima delle città coinvolte. Ed è qui il gioco: le vere protagoniste di questi racconti, dunque, sono le città (ognuna con la propria identità, proprio come le influencer)”.