Cinecittà World assume: 180 posti di lavoro

Cinecittà World lancia il “Talent weekend”, l'appuntamento del 19 e 20 marzo organizzato per selezionare nuovi talenti da inserire nei vari dipartimenti.

In tutto, si legge su romatoday, sono 180 le figure ricercate tra addetti alla ristorazione, ai negozi, steward, guide botaniche, manutentori, tecnici audio, video e luci, attori, cantanti, ballerini e animatori.



Per partecipare alle selezioni, i candidati devono consultare la sezione 'Lavora con noi' del sito di Cinecittà World e inviare la propria candidatura entro il 6 marzo.



Chi verrà selezionato riceverà un invito con ingresso gratuito al parco per sostenere il colloquio conoscitivo con l'ufficio risorse umane e divertirsi con le attrazioni e gli show in programma.



Amina D'Addario