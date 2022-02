Venezia, recupero turistico per l’isola di San Secondo

16:35

Una nuova location turistica di alto livello a Venezia. Sarà sull’isola di San Secondo, già sede della polveriera della Serenissima, oggi completamente ricoperto dalla vegetazione, preso in carico dalla società New Fari che ha iniziato la cantierizzazione, come si legge sul Sole 24 Ore.

Il progetto, che prevede un investimento di 3 milioni di euro, punta a risistemare l’edificio del 700 utilizzato come polveriera che la parte verde circostante.



“Si prevede il recupero del fortino con la realizzazione di sei suite, un ristorante, una sala polivalente per la gestione di eventi – spiega Massimo Balia, socio della New Fari - e una Spa. Lo spazio verde sarà destinato a essere la cornice di eventi di caratura internazionale e dove troveranno allocazione ancora una piscina in cristallo sulla laguna ed una darsena attrezzata di 5.000 metri quadri".



L'intervento che la New fari porta avanti a San Secondo fa parte del programma di interventi che punta a valorizzare i fari ormai spenti. Tra gli investimenti del gruppo figurano anche il faro dell'isola di Ponza (concessione per 19 anni firmata a luglio 2021) per cui è previsto un investimento di 1,5 milioni di euro e il semaforo nuovo di Portofino (concessione per 29 anni) con investimento di 600mila euro.